A co jeśli umrzemy, nie mając pojęcia o własnym geniuszu? Surrealistyczne sposoby na przetrwanie w trudnym „tu i teraz”

„Świat zwariował. Poradnik surrealistyczny. Jak przeżyć” - to tytuł pani ostatniej książki. Czy dzisiejszy świat jest rzeczywiście bardziej zwariowany niż kiedyś?

Widać to choćby na przykładzie mojego pokolenia urodzonego na początku lat 60. Długo wiedliśmy w miarę spokojne życie, po czym pojawiły się katastrofy ekologiczne na niespotykaną skalę. Wiemy, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może coś jeszcze zrobić w tej sprawie. Potem przyszła pandemia. O sytuacji politycznej lepiej nie wspominać.

Krótko mówiąc, przed nami wór problemów bez dna. Większość ludzi jest przekonanych, że świat się kompletnie rozregulował i co będzie dalej kompletnie nie wiadomo.

Na tę niepewność i szaleństwo proponuje pani w swoim poradniku metody opracowane przez surrealistów przed blisko stu laty. Różnica jest jednak taka, że surrealizm powstał jako reakcja na traumę po I wojnie światowej. Pani natomiast proponuje go jako lekarstwo na katastrofę, która ma dopiero nadejść.

Podobnie jak wcześniej dadaizm surrealizm był reakcją na ten - do owego czasu - największy kataklizm w pisanych dziejach ludzkości. Dziś jako jedyny z awangardowych ruchów początku XX wieku wciąż żyje. I jako jedyny daje wskazówki, jak przeżyć, jak zachować siebie w trudnym „tu i teraz”. Wskazuje drogę, w jaki sposób nabrać dystansu do niedoskonałej rzeczywistości, jak obserwować świat z humorem, najlepiej czarnym. Takie porady pomagają w codziennym życiu. Moja książka to nie tylko poradnik, ale - jak zauważył jeden z czytelników - też podręcznik. Jest tam tyle informacji, również anegdotycznych!