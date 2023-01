9-latek zaatakowany przez psa na placu zabaw. Dziecko chciało go pogłaskać Maria Sowisło

Wielkim strachem i mandatem zakończyło się spotkanie 9-letniego chłopca z psem, który swobodnie biegał po placu zabaw. Dziecko zostało zaatakowane po tym, jak podeszło do zwierzaka i chciało go pogłaskać. Policjanci apelują nie tylko do właścicieli psów, ale także rodziców.