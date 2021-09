99. urodziny Portu Gdynia. Ruszyła gra miejska, w której poznamy historię Portu Gdynia

Gra miejska, której organizatorem jest Port Gdynia, to zapowiedź przyszłorocznych obchodów stulecia Portu Gdynia. Wszystkie punkty gry są umieszczone w charakterystycznych dla Portu punktach. Każdy uczestnik dopiero na miejscu dowie się, co ma przy konkretnym zadaniu zrobić.

- Przygotowaliśmy szereg wydarzeń na nasze 99. urodziny, które w tym roku obchodzimy - podkreśla Jacek Sadaj, prezes Portu Gdynia. - Wychodzimy z naszą grą miejską naprzeciw gdyńskiej społeczności. Dzięki temu, mamy nadzieję zainteresować młodsze pokolenia historią Portu Gdynia. Uczestnicy gry dowiedzą się m.in. jak powstawał port w Gdyni. To gra interaktywna, mobilizuje nas do tego, żeby odejść od komputerów i pochodzić trochę po zakamarkach Portu Gdynia i zapoznać się z jego funkcjonowaniem. To bardzo dobry, edukacyjny i rozwojowy pomysł. Ta gra to projekt, który będzie tylko rósł. Przez cały rok do setnych urodzin będzie funkcjonował i wzbogacimy go o nowe elementy. Kulminacja projektu ma nastąpić właśnie na setne urodziny Portu Gdynia.