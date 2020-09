96. PZLA Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce. Osiem medali zawodników z Pomorza. Sensacyjny 17-letni Krzysztof Różnicki z Kartuz

Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce 2020. Osiem medali przywieźli z Włocławka do swoich klubów na Pomorzu. Sześć z nich powędrowały do kobiet, a dwa do mężczyzn. Najwięcej braw za swój występ zdobył Krzysztof Różnicki. 17-latek z Kartuz zdobył złoty medal w biegu na 800 metrów.

Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce Włocławek 2020 Krzysztof Różnicki (GKS Cartusia Kartuzy) znakomicie spisał się w finale biegu na 800 metrów. Prowadzony przez trenera Krzysztofa Króla zawodnik najpierw sprawdził się w najszybszym biegu eliminacyjnym, w którym był drugi z czasem 1.49,14. W finale nie dał szans rywalom, wygrywając z czasem 1.47,73. O 0,07 sekundy wyprzedził "na kresce" Michała Rozmysa z UKS-u Barnim Goleniów. Bieg na 800 metrów byłby z pewnością jeszcze ciekawszy, gdyby wystartowali w nim nasi multimedaliści, czyli Adam Kszczot (RKS Łódź) i Marcin Lewandowski (SL WKS Zawisza Bydgoszcz). Pierwszy z nich zdobył złoto, ale w sztafecie 4x400 metrów. Drugi z kolei zrezygnował ze startów we Włocławku, po tym, jak nie dostał zgody na start w biegu na 5000 metrów. W biegu na 800 metrów w końcu zobaczyliśmy na bieżni Angelikę Cichocką (SKLA Sopot), która zdobyła wicemistrzostwo Polski. Jej czas to 2.04,64 i była tylko minimalnie wolniejsza do złotej Joanny Jóźwik (AZS-AWF Katowice) 2.04,52. https://www.instagram.com/p/CEhtag_j7sN Pozostałe srebrne medale powędrowały na konto naszych przedstawicieli konkurencji technicznych z AZS-u AWFiS-u Gdańsk. W rzucie dyskiem Karolina Urban w swojej czwartej próbie uzyskała wynik 54,50 metra. Złota Daria Zabawska (AZS UMCS Lublin) miała wynik 55,28. W rzucie oszczepem Aleksandra Ostrowska miała wynik 52,84. Tutaj poza konkurencją była jednak złota Maria Andrejczyk (LUKS Hańcza Suwałki) - 62,66. Z dobrej strony w konkursie mężczyzn pokazał się także Cyprian Mrzygłód, który już w pierwszej próbie rzucił na odległość 76,86. Tutaj także poza konkurencją był Marcin Krukowski (KS Warszawianka Warszawa) - 83,51. O brązowe medale na stadionie we Włocławku postarały się jeszcze reprezentantki pomorskich klubów. Olga Pietrzak (AZS AWFiS Gdańsk) była trzecia na 200 metrów z czasem 24,08. Podopieczna trenerki Anny Sękowskiej była także w finale biegu na 100 metrów. Zajęła w nim ósme miejsce z czasem 11,96. Trzecia w chodzie na 5000 metrów była Agnieszka Ellward (WKS Flota Gdynia) z czasem 23.11,98. Na najniższym stopniu podium stanęła również skoczkini wzwyż Paulina Ligarska (SKLA Sopot). Jej wynik to 1,77. Wyżej "latały" tylko Aneta Rydz (ZTE Radom) - 1,80 oraz Kamila Lićwinko (KS Podlasie Białystok) - 1,88. Druga z sopocianek - Paulina Borys - zajęła piąte miejsce z wynikiem 1,74. Piąta w biegu przez płotki na 400 metrów była z kolei Agata Kołakowska (AZS-AWFiS Gdańsk), która ustanowiła swój rekord życiowy - 59,19. Stosunkowo niewiele do zdobycia brązowego medalu w trójskoku zabrakło Krzysztofowi Uwijale. Reprezentant MKS-u Sambora Tczew uzyskał odległość 15,41. Trzeci w konkursie Jan Kulmaczewski (UKS Kapry Armexim Pruszków) miał natomiast wynik 15,64. 96 PZLA Mistrzostwa Polski - pomorscy medaliści Złoto Krzysztof Różnicki (GKS Cartusia Kartuzy) w biegu na 800 metrów Srebro Angelika Cichocka (SKLA Sopot) w biegu na 800 metrów

Karolina Urban (AZS AWFiS Gdańsk) w rzucie dyskiem

Aleksandra Ostrowska (AZS AWFiS Gdańsk) w rzucie oszczepem

Cyprian Mrzygłód (AZS AWFiS Gdańsk) w rzucie oszczepem Brąz Olga Pietrzak (AZS AWFiS Gdańsk) w biegu na 200 metrów

Agnieszka Ellward (WKS Flota Gdynia) w chodzie na 5000 metrów

Paulina Ligarska (SKLA Sopot) w skoku wzwyż