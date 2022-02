80. rocznica powstania Armii Krajowej. Uroczystości w Gdyni ZDJĘCIA

Armia Krajowa powstała dokładnie 80 lat temu z rozkazu generała Władysława Sikorskiego. Przez cały okres hitlerowskiej okupacji w trakcie II wojny światowej była zakonspirowaną, zbrojną formacją polskiego państwa podziemnego.

- Spotykamy się w dzień szczególny - mówiła Helga Łukaszewska, prezes gdyńskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. - 80. rocznica powstania Armii Krajowej stwarza okazję do uświadomienia współcześnie żyjącym Polakom, czym była ta organizacja. AK to coś więcej niż tylko grupa ludzi zdecydowanych na walkę zbrojną. Była dowodem na to, że Polska nie zginęła, żyje i działa. Wprawdzie okupowana i niszczona przez wroga, ale istnieje. Nie było w tamtym czasie niczego ważniejszego niż ta świadomość. To ona pozwalała żyć nadzieją, nawet w najczarniejszych dniach okupacji. Trudno dzisiaj to przekazać komuś, kto nie doświadczył tamtych tragicznych wydarzeń. Jednak musimy to czynić, ponieważ nasza pamięć o tym, to drogowskaz na polskiej drodze ku przyszłości, to jest alfabet każdego Polaka. Korzystajmy z tego, że są jeszcze wśród nas bohaterowie tamtych dni, którzy są dowodem, że historia nigdy nie jest czymś tylko minionym. Ona żyje i musi żyć, by kolejne pokolenia budowały swój dom, ucząc się na naszym przykładzie.