8. Wielkie Nordowe Morsowanie (styczeń 2023). Ruszyły zapisy na styczniową kąpiel we Władysławowie. Jak się zgłosić i wykąpać w Bałtyku?

Wielkie Nordowe Morsowanie 2023 we Władysławowie

Sztandarowa impreza Nordowych Morsów wraca i miłośnicy zimnych kąpieli znowu spotkają się we Władysławowie w święto Trzech Króli 6.01.2023. To tradycyjny termin, który ostatnio w kalendarzu przesunęły pandemiczne obostrzenia.

Styczniowa impreza we Władysławowie to wymarzone miejsce na debiut dla przyszłych morsów. Tak swoją przygodę rozpoczęli tu m.in. Miłka Raulin z Gdyni - najmłodsza Polka, która zdobyła Koronę Ziemi, czy Roman Kużel, burmistrz Władysławowa.

Jak do tej pory rekordową edycją morsowania we Władku była szósta, gdy do wody weszły 1133 osoby. Czy w styczniu 2023 uda się pobić ten wynik?

Niewykluczone.