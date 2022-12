8 tys. ton dwutlenku węgla mniej trafi rocznie do atmosfery. Pierwsze pomorskie gminy zawarły umowy w programie „Ciepłe Mieszkanie”

Umowy podpisały gminy Ryjewo, Dębnica Kaszubska, Nowa Wieś Lęborska, Kępice, Borzytuchom, Debrzno, Człuchów, Ustka, a także miasto Tczew. Nieefektywne źródła ciepła wymienione zostaną w 297 lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

- Zainteresowanie programem „Ciepłe Mieszkanie” w województwie pomorskim jest bardzo duże – informuje Szymon Gajda, prezes WFOŚiGW w Gdańsku. - Mieszkańcy budynków wielorodzinnych posiadający indywidualne źródła ciepła na paliwo stałe od dawna na niego czekali. Podpisaliśmy umowy z pierwszymi dziewięcioma pomorskimi gminami, a wnioski kolejnych samorządów są w trakcie oceny przez naszych pracowników. Pod względem liczby wniosków, które do nas wpłynęły jesteśmy na drugim miejscu w Polsce, po województwie dolnośląskim. To bardzo cieszy, inwestycje bowiem z pewnością przyczynią się do poprawy jakości powietrza w naszym regionie.