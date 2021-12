8 najpopularniejszych postanowień noworocznych[GALERIA]. Podpowiadamy, jak je zapisać, aby w nich wytrwać Maria Zdrojewska

Czy przyszły wam już do głowy postanowienia noworoczne na rok 2022? Przypominamy wam listę najpopularniejszych postanowień noworocznych i podpowiadamy, co zrobić, by nie odchodziły w zapomnienie po kilku pierwszych tygodniach nowego roku. Zdradzamy też, co jest w nich najważniejsze.