7-letnia Nadia pilnie potrzebuje operacji serduszka. Trwa zbiórka, brakuje jeszcze ponad pół miliona złotych

- Złożyliśmy papiery do kliniki w Bostonie. W ostatnim tygodniu otrzymaliśmy kosztorysy - mówi Natalia Spenst, mama 7-latki. - Nadia ma taki problem w sercu, że nie da się zrobić wszystkiego na raz. Wszystko będzie przebiegać w trzech etapach. W pierwszym etapie lekarze spróbują cewnikowaniem serca naprawić ubytki serca. Jeśli to nie wyjdzie, to przejdą do etapu drugiego, operacyjnego.