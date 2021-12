749 nowych zakażeń koronawirusem na Pomorzu, zmarło 13 osób. Wiceminister zdrowia: umierają przede wszystkim niezaszczepieni

Koronawirus na Pomorzu, zmarło 13 osób

- Niestety 549 osób przegrało walkę z COVID-19. To także jest efekt świąteczny, kiedy raportowanie osób, które zmarły nie jest tak duże jak podczas normalnego dnia. To jest kumulacja świąteczna – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie TVP 1.

Wiceminister podał, że wśród 549 zgonów 410 to osoby niezaszczepione.

- To jest ponad 75 proc. wszystkich zgonów. To jest porażająca liczba i koronny dowód na to, że szczepienia są skuteczne – powiedział Waldemar Kraska. - Przed nami niestety kolejna fala. Będzie ona wywołana przez wariant Omikron, który w tej chwili w Europie Zachodniej powoduje bardzo dużą liczbę nowych przypadków zachorowania.