71 lat temu zamordowano mjr "Łupaszkę". Posłowie Lewicy i PO zakłócili sejmowe obchody tej rocznicy

Awantura w Sejmie w rocznicę

Przez cały okres PRL był "Łupaszka" zohydzany i przedstawiany jako bandyta. Niektóre środowiska polityczne uważają go za takiego do dzisiaj. Efektem tego podejścia są gorszące zajścia, do których doszło we wtorek w sejmie.

Na twitterze napisał o nich poseł Michał Urbaniak z Konfederacji: "Chamskie i bezczelne zachowanie posłów z #Lewica i #KoalicjaObywatelska na sali sejmowej, w trakcie hołdu i modlitwy dla Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" zaczęli się przeszkadzać i krzyczeć sprzeciw. Hańba kontynuatorom tradycji morderców Żołnierzy Wyklętych".