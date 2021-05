700 milionów złotych nowej linii pożyczkowej dla polskich miast do stu tysięcy mieszkańców. Współpraca BGK i EBI

Jak informują przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki udzielane na okres do 25 lat pomóc mają w odbudowie gospodarki po pandemii koronawirusa . Przedsięwzięcia zaplanowane w wieloletnich planach inwestycyjnych mogą otrzymać wsparcie w wysokości nawet do 70 procent kosztów .

- Rozwiązanie, które proponujemy, pozwoli podnosić jakość życia społeczeństwa w średnich miastach - nie ma wątpliwości Beata Daszyńska-Muzyczka. - Po wyczerpaniu puli 700 milionów złotych starać będziemy się o kolejne rozwiązania.

Jak dodała prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, pierwszy samorząd w Polsce, 70-tysięczny Ostrów Wielkopolski, realizuje już pilotażowo pogram inwestycyjny. Miasto we wrześniu 2020 roku otrzymało finansowanie w wysokości 110 milionów złotych.

Ewa Tyrka, dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego BGK, przedstawiła szeroki wachlarz działań, na które samorządy będą mogły przeznaczyć uzyskane pożyczki. Jest to m.in. rozwój transportu, dostosowanie infrastruktury do zmian klimatycznych, rewitalizacja zaniedbanych dzielnic. Finansowane będą projekty zaplanowane do 2024 roku. Pozyskane pieniądze łączyć będzie można ze środkami własnymi, innymi dotacjami i kredytami. Ewa Tyrka podkreśliła, że średniej wielkości samorządy nie mają obecnie możliwości sięgania bezpośrednio po pożyczki do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jak czynią to największe miasta w Polsce. Dlatego nowy instrument finansowy umożliwi wyrównanie szans na ich rozwój.