70 zdjęć trójmiejskich fotografek i fotografów prasowych w Muzeum Gdańska. Wystawa o czasie żałoby, kiedy zginął prezydent Paweł Adamowicz

Pracując nad zapisem naszej rozmowy, na YouTube włączyłam nagranie „The sound of silence” w wykonaniu Disturbed, który usłyszeliśmy w 2019 roku na Długim Targu. Widać tysiące ludzi. Słychać głos wokalisty i chyba jeszcze mocniej czuć ciszę. Minęły trzy lata i wracacie do tamtych wydarzeń.

Wracamy do czasu żałoby. Od momentu ogłoszenia informacji o śmierci Pawła Adamowicza do czasu zakończenia uroczystości pogrzebowych. Przygotowując wystawę, mieliśmy świadomość, że to wciąż bolesny temat, dlatego do wyboru zdjęć podeszliśmy z dużą wrażliwością.

Cisza w tytule to cisza z utworu, czy ta cisza, która nam wtedy towarzyszyła?

Jedna i druga. Na Długim Targu i ulicy Długiej zebrało się w dniu śmierci prezydenta ok. 16 tys. osób. Jeszcze na etapie organizacji miał to być wiec wspierający prezydenta w powrocie do zdrowia. Po informacji o jego śmierci zamienił się w wiec przeciw przemocy, a właściwie w wyjątkowe czuwanie. Niesamowite, że w tak ogromnym tłumie można było usłyszeć własne myśli. Ci, którzy dotąd odwiedzili wystawę, a uczestniczyli wtedy w zgromadzeniu, wspominają właśnie tę ciszę. Utwór „The sound of silence” dodał mocy tamtej chwili. Tytuł wystawy idealnie więc oddaje tamten czas, a jest pomysłem pani kurator Katarzyny Kurkowskiej.