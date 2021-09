7 sposobów, jak ratować oszczędności przed inflacją

Poprzez rządowe pakiety pomocowe, wydatki socjalne oraz ulgi podatkowe,na całym świecie banki centralne drukują pieniądze, które trafiają do przedsiębiorstw oraz bezpośrednio do konsumentów. Taka polityka wspiera gospodarkę i sprawia, że obsługa długów jest tańsza, zarówno tych osobistych, jak i rządowych. Dlatego walka z inflacją nie leży w interesie rządu, wręcz przeciwnie: wzrost cen produktów i usług zwiększa budżet państwa poprzez wpływy z podatków. Drożeje prąd, paliwo, utrzymanie mieszkania, ciepło, śmieci, więc koszty produkcji oraz usług zwiększają się, a to powoduje, że rośnie też presja płacowa. Paradoksalnie, patrząc na dane statystyczne, w okresie pandemii wcale nie zbiednieliśmy, a wręcz przeciwnie - staliśmy się bogatsi. Problem jednak polega na tym, że chociaż będziemy więcej zarabiać, to nie będzie nas stać na więcej.

Skoro w banku nie możemy ochronić wartości naszych pieniędzy przed inflacją, bo oprocentowanie lokat jest zbliżone do zera, to warto sprawdzić ile możemy zarobić, gdy pożyczy od nas rząd. Ministerstwo Finansów wychodzi do nas z propozycją „antyinflacyjnych” Obligacji Skarbu Państwa. Przykładowo cztero- lub dziesięcioletnie obligacje skarbowe mają zmienne oprocentowanie, uzależnione od poziomu inflacji. Oprocentowanie będzie zatem zawsze wyższe niż inflacja, ponieważ jest to suma wskaźnika wzrostu cen raportowanego przez GUS oraz marży odsetkowej.