65-lecie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jan Wyrowiński: "Źródłem naszej siły jest to, że jesteśmy wierni idei"

65-lecie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Co się wydarzyło?

- Z przyjemnością modlę się dzisiaj wraz z wami — mówił podczas kazania metropolita gdański. - Doceniam mocno fakt, że Kaszubi, Kociewiacy, Borowiacy i inni Pomorzanie tak jak, zostało to powiedziane na początku: "mszą świętą rozpoczynają najcudowniejsze i najważniejsze dla swojej społeczności wydarzenia." - Świadczy to o żywej wierze i głębokim zakrzewieniu w Bogu. Tej wiary trzeba zawsze bronić i przekazywać ją następnym pokoleniom.

Po mszy goście przenieśli się do Centrum Świętego Jana, gdzie odbyło się spotkanie jubileuszowe poprowadzone przez Mariusza Szmidkę, redaktora naczelnego tygodnika regionalnego "Zawsze Pomorze". Przypomniał on, że Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, które powstało w 1956 roku, to jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce oraz największa w historii ruchu kaszubskiego: