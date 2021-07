5-letni kierowca ciągnika przewoził truskawki. Został zatrzymany do "kontroli" - nie stwierdzono jednak nieprawidłowości

Co roku podczas prac polowych dochodzi do groźnych wypadków. Niektóre z nich kończą się tragicznie. Dotyczy to niestety zarówno dorosłych jak i dzieci.

- Bezpieczeństwo rolników i ich dzieci zależy w dużej mierze od nich samych. Pamiętanie o tym, aby sprzęt był sprawny technicznie, a ładunek odpowiednio zabezpieczony, niejednokrotnie pomaga uniknąć niechcianych wypadków - podkreślają policjanci z kartuskiej komendy.

W efekcie w ubiegły weekend dzielnicowi apelowali o rozwagę podczas wykonywanych prac i radzili jak uniknąć zagrożeń. Przeprowadzili również dość nietypową kontrolę ciągnika rolniczego, którego 5-letni kierowca przewoził ładunek truskawek. Nie stwierdzono nieprawidłowości i młody mógł w spokoju wrócić do swej pracy.

Powyższe zdarzenie może nie należy do w 100-procentach poważnych, ale nie można przy tym ignorować najmłodszych, gdy pomagają swym rodzicom w pracach polowych. Tragicznych skutków nieuwagi nie trzeba szukać daleko - niewiele ponad rok temu w Łyśniewie Sierakowickim 2-latek wpadł pod koła ciągnika.