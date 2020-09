55. Chód i Bieg Pocztowca - Puchar Poczty Polskiej odwołany. Zgody nie wydał komendant wojewódzki policji w Gdańsku

- Proces składania wniosków o wydanie pozwolenia na realizację imprezy i związane z tym zajęcie pasa drogowego jest objęty standardową procedurą i zaczyna się minimum 30 dni przed terminem realizacji. Dokumentacja jest analizowana i uzupełniana w trakcie procesu. W tym roku dodatkowo sytuację komplikują zmieniane przepisy sanitarne dotyczące sfery wydarzeń wynikające z pandemii covid-19, co ma wpływ na proces decyzyjny - wyjaśnił nam Stanisław Lange.

Prolog "Chód z listonoszem" był przygotowywany dla 250 osób na dystansie 1000 metrów i zapisy do niego nie obejmowały opłaty startowej. Inaczej rzecz się miała w przypadku "Biegu Pocztowca", czyli zawodów na dystansie 5 km. Tutaj maksymalnie 250 chętnych miało wnieść opłatę w wysokości 50 złotych. Organizatorzy zdecydowali się w tej sytuacji zaproponować uczestnikom dwa rozwiązania.

W ramach festiwalu chodu planowane były mistrzostwa Polski w chodzie sportowym. Odwołanie imprezy w Gdańsku skutkuje tym, że Polski Związek Lekkiej Atletyki zdecydował się przenieść mistrzostwa Polski U20 oraz U23 w chodzie sportowym na 26 września do Zaniemyśla.

Niestety, to już kolejne zawody sportowe na Pomorzu, które zostały odwołane. Wcześniej informowaliśmy o tym, że do skutku nie dojdzie planowany w Gdyni 17 października bieg masowy w ramach mistrzostw świata w półmaratonie. W tym przypadku organizatorzy zaproponowali jednak wirtualną wersję rozegrania imprezy. Ma to związek z tym, że na liście startowej znalazło się ponad 27 tysięcy osób z całego świata.