50 Memoriał Józefa Żylewicza w Gdańsku 27.05.2022. 250 lekkoatletów, w tym z kadry narodowej, wystąpi na stadionie GOS-u

50 Memoriał Józefa Żylewicza w Gdańsku 2022

Ten mityng lekkoatletyczny realizowany jest przez Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk od 1973 roku. W 2022 roku memoriał Józefa Żylewicza ma już okrągły jubileusz. Zawody upamiętniają wybitnego trenera, jednego z twórców klubu, a potem silnej reprezentacji Polski.

- Przed nami jubileuszowy, 50. memoriał. Dotrwaliśmy do okrągłej rocznicy. To trzeba cenić, bo dzisiaj w Polsce dużo się mówi o historii, ale tej klasy jubileuszy nie ceni się w sposób, na jaki zasługują. Udało nam się doprowadzić to wydarzenie do finału. Miejmy nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje nam planów. A w maju potrafi ona rozdawać karty. Zakładam, że sportowo mityng będzie na przyzwoitym poziomie. Czy ta edycja będzie dobra? To już zależy od zawodniczek i zawodników, którzy będą reprezentować swoje kluby. Miejmy nadzieję, że w swoich kategoriach wiekowych pobiją rekordy życiowe, czy uzyskają wskaźniki na mistrzostwa Europy seniorów. Zapraszam kibiców do dopingu bez względu na rezultaty. Pokażemy też sportowców niepełnosprawnych. Planujemy nową konkurencję race running (z wykorzystaniem trójkołowego roweru biegowego - przyp.) - mówi Stanisław Lange, dyrektor memoriału.