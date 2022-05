50 Memoriał Józefa Żylewicza 2022. Królową mityngu Beata Topka, a królem Szymon Skalski w biegach na 3000 metrów ZDJĘCIA

Na 400 metrów - konkurencji, która jest wizytówką polskiej lekkoatletyki - błysnęła jego klubowa koleżanka Aleksandra Formella , która wygrała z czasem 55,73. - Początek był strasznie pod wiatr i ciężko było coś biegać. Niestety, pogoda dzisiaj nie dopisała, więc nie było szansy na "życiówkę". Dziewczyny z reprezentacji mobilizują, bo jak widzę ich wyniki, to chcę im dorównać. To bardzo wysoki poziom, ale staram się. Z sezonu na sezon chcę się poprawiać - mówiła 20-letnia biegaczka SKLA Sopot.

Wśród mężczyzn równych sobie nie miał wywodzący się z Elbląga Kacper Lewalski (AZS UWM Olsztyn), który wygrał z czasem 48,52. - Był wiatr, a jeszcze podczas naszego biegu zaczął padać deszcz, więc było ciężko. Mam nadzieję, że w czerwcu będzie cieplej i da się robić lepsze wyniki. 800 metrów pobiegnę na memoriale Janusza Kusocińskiego w Chorzowie i liczę na dobry wynik. To będzie jedna z kluczowych imprez sezonu, chociaż skupiam się na mistrzostwach Polski seniorów (9–11 czerwca w Suwałkach - przyp.) - skwitował Lewalski, który specjalizuje się w biegu na 800 metrów.

Na 800 metrów 15 maja 2022 roku "życiówkę" poprawiła Weronika Lizakowska z klubu KUKS Remus Kościerzyna. W Gdańsku tak dobrze już się nie udało, ale wygrała z czasem 2.10,15. - Wiatr grał bardzo dużą rolę. W jednej części bieżni to się wręcz szło. Ja tak w życiu nie biegałam źle, jak dzisiaj. Brakowało też konkurencji. Jeśli dziewczyny naciskają, to jest większa mobilizacja. Biegłam sama i bardzo to czułam na przeciwległej prostej. Moje kolejne plany startowe to Ostrawa, gdzie pobiegnę 1500 metrów, a potem w Renningen. Potem są mistrzostwa Polski na 1500 metrów i prawdopodobnie 5000 metrów. Wszędzie będę celowała w "życiówki" - mówiła 23-letnia biegaczka.