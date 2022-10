5 lat temu otwarto obwodnicę Kościerzyny. W październiku 2017 roku pierwsze samochody pojechały w ciągu drogi krajowej nr 20

- Obwodnica jest bezpieczna - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji. - Najczęściej dochodziło tu do kolizji ze zwierzętami. Mieliśmy jeden wypadek śmiertelny. Kierowca wyprzedzał na podwójnej ciągłej i zderzył się czołowo z inną osobówką. Przez ten czas 5 lat doszło do 9 kolizji między samochodami. Najczęściej w okresie gwałtownych zmian pogodowych, gdy spada temperatura poniżej zera lub podczas deszczu. Są dwa miejsca, na wysokości ogródków działkowych i jeziora Wierzysko, gdzie odbywają się kontrole drogowe, zwłaszcza prędkości. Jest też miejsce do kontroli samochodów ciężarowych. Na obwodnicy obowiązuje prędkość do 90 km/h. Przekroczenia prędkości niestety zdarzają się często, z reguły powyżej 120 km/h. Dodam, że bez obwodnicy Kościerzyna wyglądałaby jak Trójmiasto podczas remontów.