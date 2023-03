48-latek z Tczewa pobił swoją konkubinę, a jej przyjaciela ugodził nożem. Miał 3 promile alkoholu. Trafił w ręce policji. Co mu grozi?

14 marca tego roku, około godziny 20:00, dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie przyjął zgłoszenie, według którego wynikało, że mężczyzna pobił swoją partnerkę, a wezwanego na pomoc przyjaciela zgłaszającej zaatakował nożem.

Na miejsce zostali skierowani policjanci z referatu patrolowo-interwencyjnego oraz zespół wywiadowczy. Wykonali wszystkie niezbędne czynności, a Zespół Ratownictwa Medycznego udzielił niezbędnej pomocy poszkodowanym. Wywiadowcy zajęli się odnalezieniem sprawcy, który zaraz po zdarzeniu oddalił się w nieznanym kierunku. Funkcjonariusze sprawdzali wszystkie miejsca, w których mógł się ukryć sprawca. Tuż przed północą wywiadowcy pojechali pod jeden z wytypowanych adresów, gdzie z ustalonych informacji wynikało, że mógł ukryć się mężczyzna.

- Typowania policjantów okazały się trafne. Z uwagi na informację, jaką zdobyli wywiadowcy o możliwości posiadania broni przez sprawcę, policjanci poinformowali dyżurnego, który wysłał kryminalnych do udzielenia wsparcia. Funkcjonariusze wzywali 48-latka do otworzenia drzwi, lecz mężczyzna zaczął kierować w ich kierunku wulgaryzmy. Policjanci weszli do mieszkania przez okno. Napastnik zaczął wymachiwać nożem w kierunku policjanta. Z uwagi na fakt, że mężczyzna nie reagował na polecenia o odrzucaniu ostrza, jeden z wywiadowców użył paralizatora w celu obezwładnienia 48-latka. Mundurowi zatrzymali i przewieźli do jednostki Policji mężczyznę. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że 48-latek miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie - poinformowała st. post. Katarzyna Ożóg - W czwartek mężczyzna usłyszał w tczewskiej prokuraturze łącznie 3 zarzuty dotyczące spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czynnej napaści na policjanta oraz uszkodzenia ciała[/i].