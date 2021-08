47-latek proponował seks 10-latce? Nabrał się na "wabik", grożą mu 3 lata więzienia. Kolejne podejrzenia pedofilii w okręgu elbląskim

- Pomimo posiadania przez zatrzymanego sprawcę wiedzy o wieku małoletniej, z którą miał on prowadzić korespondencję za pośrednictwem komunikatora internetowego, złożył on propozycje dotyczące obcowania płciowego, umówił się w tym celu na spotkanie oraz przesyłał małoletniej treści o charakterze pornograficznym, co w konsekwencji doprowadziło do jego zatrzymania – tłumaczy prokurator Sławomir Karmowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.