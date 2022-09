47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: kreacje gwiazd. Jak wyglądały podczas uroczystego otwarcia festiwalu? Zdjęcia

47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wystartował w poniedziałek, 12.09. 2022 r. Tego dnia odbyło się m.in. uroczyste otwarcie wydarzenia. W jego trakcie, poza przemowami, nie zabrakło też pokazu filmowego. Wyświetlono produkcję "Orzeł. Ostatni patrol", którą wyreżyserował Jacek Bławut.

- To jest dla nas taki dzień wyjątkowy, dlatego wyjątkowy, bo w jakimś sensie "Orzeł", po wielu latach przypływa do Gdyni, załoga wraca do domu. - podkreślał Jacek Bławut.