47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. "Tata" - Eryk Lubos i debiut fabularny Anny Maliszewskiej

Na konferencji prasowej po seansie pojawili się twórcy filmu:

Oraz aktorzy:

"Tata" to debiut fabularny Anny Maliszewskiej, która wcześniej produkowała teledyski. Tworzyła wideo dla Marii Peszek, w którym zagrał Eryk Lubos.

Film powstał dlatego, że wcześniej powstał teledysk. - mówi Maliszewska - Zawsze pragnęłam, aby teledysk wyglądał jak mini-film. Odźwięk po premierze klipu był ogromny. Wiele osób zaczęło o tym rozmawiać, a my zaczęliśmy zastanawiać się nad istotą ojcostwa i rodziny samej w sobie. Pojawiło się pytanie, czy można stworzyć rodzinę z wyboru - bez udziału więzów krwi.

Kolejne pytania to: czy rodzina nie jest przereklamowana? Czy to jeszcze ma sens?