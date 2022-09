47. Festiwal Filmowy w Gdyni. "Apokawixa" Żuławskiego. Mikołaj Kubacki, Alicja Wieniawa-Narkiewicz [WIDEO]

Apokawixa - Xavery Żuławski wraca z przytupem

Obsada to dobrze znane i uwielbiane nazwiska - m.in. Cezary Pazura, Tomasz Kot i Sebastian Fabijański. Prawdziwą furorę robi jednak "młoda gwardia" z Mikołajem Kubackim na czele.

"Apokawixa" to jazda bez trzymanki. Począwszy od charakteryzacji, scenografii i gry aktorskiej - wszystko jest dopięte na ostatni (choć lekko ekscentryczny) guzik.

Apokawixa - 47. Festiwal Filmowy Gdynia

To film wyjątkowo współczesny - w dialogach aktorzy odnoszą się między innymi do pandemii koronawirusa. W produkcji można się doszukać również komentarza odnośnie zanieczyszczenia środowiska i "apokalipsy", która ma być jego następstwem.

Apokawixa - o czym jest?

Czasem kac to nie najgorsze, co może ci się przydarzyć… „Apokawixa” to historia grupy maturzystów, którzy – zmęczeni kolejnymi lockdownami – postanawiają zorganizować nad morzem „melanż życia”. Mimo niepokojąco wysokiego stężenia sinic w Bałtyku i przypadków dziwnych zakażeń początkowo wszystko idzie normalnie – plaża, taniec, seks, picie, miłosne uniesienia i rozczarowania. Z minuty na minutę całość jednak zaczyna wymykać się spod kontroli. W środku imprezy wybucha epidemia zombie. Bohaterowie muszą walczyć o życie

