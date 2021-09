46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. „Wszystkie nasze strachy” – film Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta wielkim zwycięzcą Ryszarda Wojciechowska

„Wszystkie nasze strachy” – film Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta wielkim zwycięzcą gdyńskiego festiwalu, otrzymał także nagrodę dziennikarzy. Łukasz Ronduda i Łukasz Gutt zrobili film ważny oraz aktualny o społecznych podziałach i nietolerancji, o wykluczeniu, które może prowadzić do tragedii itd. Ale to też film o prawie człowieka do wyboru.