46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Święto polskiego kina od poniedziałku, 20.09.2021 r.! To nie będzie festiwal dla śpiochów

Świąteczną frajdę przy oglądaniu filmów zakłócać nieco będzie obowiązek zakładania maseczki przed wejściem do kina. Są też inne - również obiektywne – powody do ponarzekania. Program gdyńskiego festiwalu - oprócz dorocznych konkursów - został wypełniony mnogością retrospekcji i projekcji okolicznościowych. Liczne imprezy festiwalowe nakładają się w czasie. A codzienne projekcje trwać będą od godziny 8:00 rano. To nie będzie festiwal dla śpiochów!