46. Festiwal Polskich filmów Fabularnych w Gdyni dobiega końca. Dziś uroczysta gala w Teatrze Muzycznym. Wyniki, nagrody [25.09.2021]

46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wyniki NA ŻYWO

46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gwiazdy na czerwonym dywanie

Pierwsi miłośnicy kina stali przy barierkach, które otaczały czerwony dywan, już od godz. 16, a to znaczy, że apetyt na gwiazdy i polski film nie słabnie. Pierwsi przeszli po czerwonym dywanie dwaj dyrektorzy festiwalu: Leszek Kopeć i Tomasz Kolankiewicz . Niemal tuż po nich pojawiła się Agnieszka Holland , tegoroczna laureatka Platynowych Lwów, a tuż za nią zjawiły się ekipy filmowe, które walczyły o nagrody na tym festiwalu. To między innymi ekipa filmu "Powrót do Legolandu" z Maciejem Stuhrem , który - jak tu się mówi - zagrał rolę życia.

46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gala finałowa

46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Konkurencja nie była łatwa

Przed rozpoczęciem festiwalu czarnym koniem do Złotych Lwów był film Jana P. Matuszyńskiego "Żeby nie było śladów", który jest polskim kandydatem do Oscara. Ale w trakcie rozwijania się festiwalu zaczęło przybywać konkurentów. Do najważniejszych nagród festiwalu aspiruje m.in. film "Hiacynt" Piotra Domalewskiego, najdłużej oklaskiwany przez publiczność na pokazie w gdyńskim Teatrze Muzycznym. Ale też po nagrody mogą sięgnąć "Inni ludzie" - debiut fabularny Anny Terpińskiej, którą okrzyknięto festiwalowym odkryciem. No i jest jeszcze film "Wszystkie nasze strachy" tandemu reżyserskiego: Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta, opowiadający o gehennie środowisk LGBT. Obraz zrobił ogromne wrażenie na widzach i dziennikarzach.