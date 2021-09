46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Reżyser filmu "Hiacynt" Piotr Domalewski: "Polacy nie lubią, kiedy inni Polacy są szczęśliwi"

Co film, to nagrody. Panu się to nie nudzi?

To się nigdy nie nudzi (śmiech).

Tym razem też może pan rozpruć worek z nagrodami. Publiczność festiwalowa zachwycona jest filmem „Hiacynt”, podobnie jak dziennikarze.

Z tymi nagrodami to trzymam panią za słowo. Ale filmy się robi, a nagrody czasami się dostaje.

Przy tym filmie wykonał pan kawał dobrej roboty.

Za każdym razem, kiedy pracuję nad filmem, mam poczucie, że zrobiłem wszystko, co mogłem, co się dało. I nie tylko ja, ale artyści, którzy ze mną pracowali. Być może to daje mi jakiś rodzaj nie tyle pewności siebie, co satysfakcji z tego, co zrobiłem. Lubię każdy film, który wyreżyserowałem.