46 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Dwa bieguny filmowego świata Henryk Tronowicz

Kolejny - wyświetlony dziś - pretendent do tegorocznych Złotych Lwów, film Jana P. Matuszyńskiego „Żeby nie było śladów”, to utwór fabularny, który odtwarza obraz polskiej rzeczywistości tuż po zawieszeniu stanu wojennego. Ludowa władza postawiła sobie wtedy za cel ostateczne zduszenie solidarnościowej opozycji. Nikt przed Matuszyńskim nie pokazał z taką wiarygodnością, czym wtedy był system polityczny Jaruzelskich i Kiszczaków. Po zakończeniu projekcji na pokazie prasowym rozległy się oklaski (w tym roku to się tu zdarzyło po raz pierwszy).