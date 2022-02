44 opowiadania nie tylko o śmierci: Baba Jaga

Jakob nie mógł wprost w to uwierzyć. Szukał jej przecież tyle lat - i z pomocą policji, i przez prywatną agencję detektywistyczną, a kiedy i to zawiodło, dawał ogłoszenia w niemieckich i szwajcarskich gazetach… A jednak comiesięczne anonse również nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Wprawdzie kilkukrotnie zgłaszali się do niego jacyś ludzie, ale już po paru zdaniach Jakob wiedział, że chcą jedynie wyłudzić od niego pieniądze. Kilka lat temu zadzwoniła kobieta, która za wskazanie adresu Yvonne zażądała dziesięciu tysięcy franków. Innym razem jakiś mężczyzna widział ją w Zurychu, gdzie na Langstrasse rzekomo pracowała jako prostytutka. Inne informacje wydawały się Jakobowi równie bezsensowne.

Dopiero teraz ta staruszka…

Ta kobieta jako jedyna zaznaczyła, że nie oczekuje pieniędzy, że chce pomóc Jakobowi, bo wydaje jej się, że coś wie; i że pewne fakty zgadzają się z tym, co Jakob napisał w swoim ogłoszeniu. Przede wszystkim czas i miejsce, w którym zniknęła dziewiętnastoletnia wówczas Yvonne. I to, że na szyi jakiejś dziewczyny widziała wówczas złoty medalion z wygrawerowanym na rewersie jego imieniem.