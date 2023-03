43-godzinny bieg w szczytnym celu. Mieszkaniec Lichnów pokonał dystans 260 km dla czworonożnych podopiecznych stowarzyszenia z Malborka

43 godziny dla podopiecznych Reksa

Andrzej Potoczek z Lichnów jest wytrawnym długodystansowcem. Biega od czasów młodzieńczych. W ciągu tygodnia potrafi „wykręcić” nawet 140 kilometrów. Zatem gdy ogłosił, że na swoje 43 urodziny będzie biegł 43 godziny, by pomóc podopiecznym malborskiego Reksa, wiadomo było, że nie porywa się z motyką na słońce. Wystartował o godz. 18 w piątek (17 marca), a metę osiągnął o godz. 13 w niedzielę (19 marca). W tym czasie przemierzał ścieżkę pieszo-rowerową między Lichnowami a Nowym Stawem, pozwalając sobie tylko na niewielkie przerwy.

- Odczuwam ból w kolanie, dlatego tak od 2-3 godzin, można powiedzieć, że sobie maszerujemy, ale satysfakcja jest naprawdę ogromna. Dla mnie to też był ogromny wysiłek. Ktoś, kto nie uprawia sportu, nawet nie zdaje sobie sprawy, co to jest praktycznie nie spać dwie doby, biegając czy nawet maszerując. Bo człowiek nie jest w stanie przez ponad 40 godzin tylko biegać. Trzeba stanąć, napić się wody, coś zjeść – mówił nam tuż przed metą Andrzej Potoczek.