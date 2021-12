40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Zomowiec z ludzką twarzą

Zdzisław miał wówczas 23 lata. Do Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej trafił parę miesięcy wcześniej w ramach odbywania zasadniczej służby wojskowej. Poszedł na ochotnika. Nie ukrywa, że skusiły go obietnice lepszego wyżywienia i wyższego żołdu. Mimo 40 lat, jakie minęły od czasu tamtych wydarzeń, nie może się pozbyć „wątpliwości” – bo mimo wszystko nie chce tego, co czuje, nazywać „wyrzutami sumienia”… Najchętniej po prostu o wszystkim by zapomniał. Ale się nie da.