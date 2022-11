40 odsłona derbów Trójmiasta w koszykówce. Filip Dylewicz wskazuje faworyta w spotkaniu Suzuki Arki Gdynia z Treflem Sopot Rafał Rusiecki

Suzuki Arka Gdynia czy Trefl Sopot? Kto wygra w prestiżowym meczu 5 listopada 2022 roku? Polska Press

Koszykarskie derby Trójmiasta w sobotę, 5 listopada 2022 roku przyciągną komplet widzów do hali Polsat Plus Arena Gdynia. Suzuki Arka podejmie Treflai będzie to już 40. spotkanie gdyńsko-sopockie. Legenda trójmiejskiego basketu Filip Dylewicz ocenia, że w tej konfrontacji górą mogą być gospodarze.