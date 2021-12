4 Nations Cup 28-30.12.2021. Międzynarodowy turniej piłki ręcznej w Ergo Arenie z udziałem Polski, Japonii, Holandii i Tunezji [BILETY]

Turniej 4 Nations Cup w Ergo Arenie 28-30.12.2021

Międzynarodowy turniej towarzyski z drużynami z trzech kontynentów ma być dla reprezentacji Polski ważnym etapem przygotowań do mistrzostw Europy, które w styczniu 2022 roku rozegrane zostaną na Węgrzech i Słowacji. W fazie grupowej Euro 2022 biało-czerwoni zmierzą się z Niemcami, Austrią i Białorusią.

Jak przedstawia się sportowy potencjał drużyn, z którymi Polacy zmierzą się pod koniec grudnia w Ergo Arenie? Holandia w 2020 roku zadebiutowała na mistrzostwach Europy. Natomiast w eliminacjach do Euro 2022 "Oranje" dwukrotnie ogrywali naszą drużynę (27:26 we Wrocławiu i 32:30 w Almere). Japonia prowadzona jest przez islandzkiego selekcjonera Dagura Sigurdssona. Podczas igrzysk w Tokio potrafiła pokonać Portugalczyków, a ostatnie mistrzostwa świata zakończyli na 19. miejscu – przed Islandczykami, Macedończykami czy Austriakami. Z kolei Tunezja to aktualni wicemistrzowie Afryki, czyli bardzo dobry rywal do sprawdzenia swoich umiejętności.