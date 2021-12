4 Nations Cup 2021. Polska dała Tunezji zbyt dużo swobody na otwarcie turnieju towarzyskiego w Ergo Arenie ZDJĘCIA

4 Nations Cup w Ergo Arenie 2021

Udział w styczniowych mistrzostwach Europy, które Polacy rozpoczną od fazy grupowej w Bratysławie to w nadchodzących tygodniach sprawa najważniejsza. Turnieje w Ergo Arenie oraz w Hiszpanii (6-8 stycznia w mieście Cuenca) mają dać odpowiedzi, kto w kadrze narodowej znajdzie się w 18-osobowym zestawieniu.

To testowanie selekcjoner Patryk Rombel rozpoczął właśnie od Gdańska, gdzie drużyna mogła pojawić się i zagrać przed publicznością po długiej przerwie. We wtorek, 28 grudnia biało-czerwoni rozpoczęli turniej "4 Nations Cup" od sprawdzianu z Tunezją. Reprezentacja kraju z północnej Afryki postawiła gospodarzom twarde warunki. Szczególnie dobrze spisywała się w grze obronnej, a w ataku nie marnowała swoich szans.

Głównie dzięki temu Tunezyjczycy wyszli na prowadzenie 3:0, a pierwszą bramkę stracili dopiero w 6. minucie, kiedy to - po dobitce - do protokołu meczowego wpisał się Piotr Jędraszczyk. Rozgrywający Piotrkowianina Piotrków Trybunalski był wyróżniającą się postacią w pierwszej połowie. Szkoda, że energii do dotrzymania mu rytmu brakowało kolegom z drużyny. Jeszcze w 13 minucie po rzucie Przemysława Krajewskiego Polacy prowadzili 5:4. Niestety, później rosła przewaga gości, którzy bez problemów przecierali sobie najdogodniejsze ścieżki w ataku.