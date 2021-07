35 lat od premiery serialu "Alternatywy 4". Końcowa scena miała wypaść, a Anioła miał grać inny aktor

Ten serial narodził się w dwóch głowach: mojej i Maćka Rybińskiego. Pracowaliśmy w jednej redakcji. I wymyśliliśmy szkic scenariusza, z którym zgłosiliśmy się do telewizji. Na początku nie było żadnej odpowiedzi. Ale po dwóch latach przyszedł do telewizji nowy szef, który podobno znalazł w szufladzie nasz pomysł i kazał sekretarce spytać - czy to jeszcze aktualne? Na szczęście było aktualne.

To był wasz pierwszy scenariusz.

Nie mieliśmy pojęcia o tym, jak się taki scenariusz pisze. Swój pomysł zmieściliśmy na dwóch kartkach papieru. Dlatego przydzielono nam reżysera, którego nazwisko przemilczę, żeby nam powiedział, jak to się robi.

Dlaczego przemilczy pan nazwisko?

Bo to był reżyser absolutnie pozbawiony poczucia humoru. Powiedzieliśmy więc twardo, że z tym panem - to nie. I wtedy padło pytanie: - a czy Bareja nadawałby się do tego? Oczywiście, powiedzieliśmy. Pierwsze spotkanie z Bareją przekonało nas, że strzał był w dziesiątkę. Że on rozumie nasz humor i potrafi też wiele dodać od siebie. Scenariusz powstawał pod jego kierunkiem, a potem serial skierowano do produkcji.