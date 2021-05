30. urodziny IX LO w Gdyni. Uczniowie rozmawiają ze znanymi absolwentami o wyborze ścieżki zawodowej Łukasz Kamasz

Uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego przeprowadzają rozmowy z najciekawszymi absolwentami swojej szkoły. Wszystko to w ramach projektu olimpiady Zwolnieni z Teorii. Jak podkreślają, chcą pomóc młodym osobom, które nie do końca wiedzą co chcą robić w przyszłości oraz zachęcić do tego, by obok edukacji rozwijać także własne zainteresowania.