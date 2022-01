30. Finał WOŚP w Trójmieście. Pokazy militarne na plaży i morsowanie. Zobacz zdjęcia!

30. Finał WOŚP - Sopot, 30.01.2022 r.

Na sopockiej plaży w ramach 30. Finału WOŚP zorganizowano piknik militarny, podczas którego zaprezentowano pojazdy wojskowe. Ponadto ratownicy z Sopockiego WOPR przygotowali pokazy ratownictwa wodnego. Nie zabrakło również ważnej lekcji o udzielaniu pierwszej pomocy. Co ważne, pogoda nie odstraszyła miłośników morsowania, którzy na plaży w Sopocie wskoczyli do wody w szczytnym celu. To nie jednak niejedyne atrakcje w kurorcie. Na ulicach Sopotu można spotkać psy, które są wolontariuszami WOŚP.