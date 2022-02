30. Finał WOŚP w Trójmieście. Koncerty, pokazy militarne na plaży i morsowanie. Zobacz zdjęcia!

Aktualizacja godz. 21.00

Z powodu niekorzystnych prognoz meteorologicznych - ostrzeżeń 3-stopnia o silnym wietrze - miejsce tegorocznego finału WOŚP musiało zostać zmienione. Z planowanej Ołowianki impreza przeniosła się do klubu B-90 na ul. Elektryków. Gwoździem programu był oczywiście koncert, podczas którego zagrali: Majka Jeżowska, Anita Lipnicka, Jary Oddział Zamknięty oraz Arek Kłusowski. Miasteczko imprezowe usytuowano zaś w przestrzeni W4.

Koncert poprowadziła Katarzyna Figura oraz konferansjer Andrzej Stawicki, a występy artystów przeplatano rozmowami z wolontariuszami. W związku z tym, że Gdańsk w 2022 r. został Europejską Stolicą Wolontariatu, podczas finału gdańskim wolontariuszom Aleksandra Dulkiewicz przekazała klucz do miasta.

Punkt 20.00 nastąpiło odliczanie do słynnego "światełka do nieba". Nie był to jednak znany od lat festiwal fajerwerków, lecz zjawiskowy pokaz iluminacji, które zapłonęły w murach klubu B90.