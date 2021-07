3. rocznica tragicznej śmierci kpt. Krzyszofa Sobańskiego. Oddał swoje życie ratując innych

Tragiczna śmierć kpt. Krzysztofa Sobańskiego

Do katastrofy doszło o godz. 1.57. Po ustaleniach prokuratury dziś już wiadomo, że podczas rutynowych nocnych lotów szkoleniowych samolot MiG-29 pilotowany przez por. Krzysztofa Sobańskiego w wyniku awarii "gubił" paliwo. Pilot nie miał szans powrotu do bazy, postanowił więc skierować maszynę na obszar niezabudowany, by nie ucierpieli cywile. Katapultował się w pobliżu wsi Sakówko niedaleko Pasłęka.