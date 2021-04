3 Liga. Radunia Stężyca prowadziła z Elaną Toruń 3:0, aby stracić punkty w doliczonym czasie gry! ZDJĘCIA

- Piłka uczy pokory i to jest lekcja dla nas wszystkich. W końcówce meczu, po dwóch wykluczeniach za kartki, od pierwszej minuty doliczonego czasu gry po kontuzji Jakuba Letniowskiego , graliśmy w ośmiu, bo wcześniej wykorzystaliśmy pięć zmian. To, co wydarzyło się później, nie przytrafiło mi się nigdy wcześniej i mam nadzieję, że już czegoś podobnego nie przeżyję. Dużo zdrowia kosztowały mnie te ostatnie minuty - wyjaśnia nam Sebastian Letniowski.

Okazuje się, że nie tylko prowadzenie 2:0, to "niebezpieczny" wynik w piłce nożnej. Radunia Stężyca do 90 minuty prowadziła z Elaną Toruń 3:0, a mimo to nie cieszyła się z kompletu punktów. O okoliczności tego wydarzenia zapytaliśmy Sebastiana Letniowskiego , trenera lidera grupy 2.

Już w 29 minucie Radunia Stężyca prowadziła z Elaną Toruń 3:0 po golach Sebastiana Dei, Filipa Burkhardta i Pawła Wojowskiego. Horror zaczął się we wspomnianym doliczonym czasie gry. Nieostrożna gra w defensywie sprawiła, że goście mieli rzuty karne. Hubert Antkowiak pokonał bramkarza Raduni na raty w 90+2. Chwilę później strzelił Sebastian Rak, a w siódmej minucie z rzutu karnego gola na wagę remisu wbił Łukasz Furtak. To wywołało zrozumiałą radość w drużynie prowadzonej przez dobrze znanego w Gdańsku trenera Macieja Kalkowskiego.

- Nie rozgrywaliśmy fenomenalnego meczu, ale nawet to pozwoliło nam do przerwy prowadzić 3:0. Ta końcówka to skrajna nieodpowiedzialność. Część zawodników nie dorasta do tego, aby walczyć w takich meczach o awans. Stracić trzy bramki u siebie to horror. Wcześniej w Środzie Wielkopolskiej też straciliśmy dwie bramki, w tym jedną w doliczonym czasie gry, ale wtedy to my goniliśmy Polonię. Muszę jeszcze raz przeanalizować mecz z Elaną - dodaje trener Letniowski.