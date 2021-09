3 filary skutecznego rozwoju startupu i skuteczne techniki skalowania biznesu

Wiedza podzielą się przedsiębiorca i inwestor Bolesław Drapella oraz wiceprezes zarządu Netrix Ventures Łukasz Gołąbek. 29 września o godzinie 11:00 odbędzie się drugi webinar z tego samego cyklu - "Jak pozyskać finansowanie i skalować biznes?".

Kim są zaproszeni prelegenci? Bolesław Drapella to przedsiębiorca, manager i inwestor, który specjalizuje się w sektorach online, branży lotniczej, turystyczno-hotelarskiej, e-commerce oraz w branży nieruchomości. Łukasz Gołąbek to natomiast Wiceprezes Zarządu Netrix Ventures, którego ekspertyza inwestycyjna poparta jest wieloma latami doświadczenia. Dzięki połączonej wiedzy prelegentów uczestnicy webinaru będą mogli dowiedzieć się jak pozyskać finansowanie od inwestora, organizować wzrost organizacji przez cele, jak i po co budować zróżnicowany zespół, oraz jak skutecznie walidować pomysły biznesowe.

Udział w webinarze to także skuteczna biznesowa lekcja na temat:

wskaźników, które mają kluczowe znaczenie dla inwestorów

ważności celów i priorytetów działania

procesu budowania wymarzonego zespołu

testowania pomysłów biznesowych