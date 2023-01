28-letni lewy obrońca Dawid Gojny dołączył do Arki Gdynia. Przeszedł na zasadzie transferu definitywnego z Zagłębia Sosnowiec Rafał Rusiecki

Dawid Gojny zdecydował się podpisać umowę z I-ligową Arką Gdynia

Z Zagłębia Sosnowiec na zasadzie transferu definitywnego do Arki Gdynia przeszedł Dawid Gojny. Umowa żółto-niebieskich z 28-letnim lewym obrońcą obowiązywać będzie do 30 czerwca 2026 roku. To jeden z najlepszych defensorów w Fortunie 1 Lidze. Tym samym do skutku doszedł trzeci transfer Arki w tym okienku zimowym.