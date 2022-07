26. Festiwal Szekspirowski przed nami: "Między niebem a sceną. Po burzy?" Program wydarzenia

Festiwal ma w tym roku zwiększony budżet — to milion siedemset tysięcy złotych.

- Nie jest to za wiele, przy tak rosnącej inflacji — powiedziała na konferencji prasowej dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego Agata Grenda .

Tegorocznym mottem festiwalu jest odwołaniem do trzech, skrajnie różnych, zagranicznych inscenizacji „Burzy”, które pojawią się na festiwalu oraz do burz przetaczających się przez świat.

- Twórcy zapraszają widza do szukania odpowiedzi na pytanie o to co będzie po burzy, czym dla niego i dla świata są burze i jak się w tym wszystkim odnaleźć — mówiła Agata Grenda.