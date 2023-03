2,5 tys. zł mandatu za jazdę na hulajnodze pod wpływem alkoholu wystawili policjanci w Sopocie

Interwencja policjantów miała miejsce tuż przed północą w środę 1 marca. Funkcjonariusze zauważyli kierowce hulajnogi elektrycznej poruszającego się aleją Niepodległości w Sopocie. W trakcie rozmowy policjanci od razu wyczuli od mężczyzny zapach alkoholu i sprawdzili jego trzeźwość. Okazało się, że 45-latek z Łodzi jest nietrzeźwy i ma 0,6 promila alkoholu.

Popełnione przez niego wykroczenie, czyli kierowanie hulajnogą elektryczną po spożyciu alkoholu, jest zgodnie z nowym taryfikatorem karane mandatem w wysokości 2500 zł. Tyle też będzie musiał zapłacić mieszkaniec Łodzi.



Sopoccy policjanci apelują ponownie o trzeźwość, rozwagę i stosowanie się do przepisów obowiązujących na drodze. Przypominają również, że za jazdę hulajnogą elektryczną po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi mandat karny w wysokości 1000 złotych, natomiast za jazdę hulajnogą w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) wysokość mandatu wzrasta do kwoty 2500 złotych.

POLICJA PRZESTRZEGA

Jazda pod wpływem alkoholu to skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, które może doprowadzić do tragedii na drodze. Kierowanie hulajnogą elektryczną w takim stanie jest wykroczeniem, które w przypadku, gdy sprawa trafi do Sądu, może zakończyć się karą aresztu albo znacznie wyższą grzywną i zakazem prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.