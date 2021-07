25. Pomorska Giełda Birofilska w Człuchowie za nami. Było co oglądać. Wystawcy przygotowali m.in. kapsle z wizerunkiem Jezusa i porcelanki Olek Knitter

Do Człuchowa, po rocznej przerwie, 25. raz przyjechali miłośnicy piwnych gadżetów z Pomorza i z całej Polski. W tym roku można było oglądać nie tylko kapsle – nawet te z wizerunkiem Jezusa – czy otwieracze, ale też np. pokale w kształcie butów oraz stare porcelanowe zamknięcia do butelek. Co jeszcze przygotowali wystawcy? Zobacz zdjęcia!