25. Festiwal Jazz Jantar: letnia odsłona muzyczna w Klubie Żak (14-17 lipca 2022)

Po raz 25. Klub Żak zaprasza na Festiwal Jazz Jantar, na którym w ciągu ostatnich lat wystąpili m.in.: Ambrose Akinmusire, Brad Mehldau, Branford Marsalis, Cecile McLorin Salvant, Christian Scott, Craig Taborn, Dave Holland, Erik Truffaz, Esbjorn Svensson, Gary Peacock, Jack DeJohnette, Jamie Branch, James Brandon Lewis, Joe Lovano, John McLaughlin, Joshua Redman, Mary Halvorson, Nils Petter Molvaer, Ravi Coltrane, Robert Glasper, Ron Carter, Shabaka Hutchings czy Vijay Iyer. Festiwal odbywa się od 14 do 17 lipca.

W Polsce rokrocznie organizuje się ponad 100 festiwali jazzowych, ale czytelnicy magazynu „Jazz Forum” to właśnie Jazz Jantar uznali za najlepszy festiwal jazzowy 2021 roku (wcześniej przez kilka lat Jazz Jantar lokował się w pierwszej piątce). Dodajmy, że Klub Żak zdaniem czytelników magazynu należy do trójki najlepszych Klubów Jazzowych w Polsce. 25. Klub Żak zaprasza na Festiwal Jazz Jantar

Podobnie jak w latach ubiegłych Festiwal odbywa się w trzech odsłonach: wiosennej (w marcu), letniej (w lipcu) i jesiennej (przełom października i listopada). Za nami 11 marcowych koncertów obszernie prezentujących nowości z polskiej sceny jazzowej. Relacje z tych koncertów znajdują się na stronie Facebook.com/JazzJantar w albumach zdjęć. Edycja letnia zaplanowana jest od 14 do 17 lipca 2022 r. Na program złożą się koncerty artystów amerykańskich, brytyjskich oraz z Niemiec i ze Słowenii, nie zabraknie polskiego zespołu.

Jazz ze Słowenii

Dla zespołów występujących pod tym szyldem będzie to debiut przed polską publicznością. Słoweńsko - chorwacki TROKUT na scenie występuje od 4 lat. Ich muzykę określić można jako autorski melanż współczesnego jazzu z popem oraz szeroko rozumianą elektroniką. OHOLO! to siódemka muzyków łączących różnorodne jazzowe formy z muzyką afrykańskich orkiestr dętych, przekształcając je w abstrakcyjne, energetyczne, wielowarstwowe kompozycje tętniące siłą wolnej improwizacji z dużym ładunkiem rytmu i groove’u.

25. Festiwal Jazz Jantar, To idzie młodość…

czyli polski band ZIEMIA i berliński duet Zuza Jasińska & Morten Larsen. To ich koncerty otworzą letnią edycję Festiwalu. Muzycy ZIEMI skrzyknęli się w 2019 roku, rok 2020 miał być rokiem debiutu scenicznego, ale epidemia pokrzyżowała te plany. Udało się jednak – w trybie online oczywiście – nagrać materiał na album „Catastropha”, który ukazał się na platformie Bandcamp w kwietniu 2020 roku. Zauważani przez jury polskich konkursów jazzowych młodzi muzycy dostali się do finałów Jazz Juniors Competition 2021 oraz Blue Note Poznań Competition 2021. W Gdańsku zaprezentują nowy materiał „ziemia dniem”.

Ona jest Polką z Torunia, on Duńczykiem z Kolding, obecnie oboje studiują w Jazz Institut na Universität der Künste w Berlinie. Jej instrumentem jest głos, jego kontrabas. Zuza Jasińska i Morten Larsen są częścią młodej berlińskiej sceny jazzowej, na której obecnie dzieje się dużo dobrego, a ich koncert jest zapowiedzią obszerniejszej jesiennej prezentacji w Żaku jazzu zza Odry.

Zoom na norweską scenę jazzową

Stian Westerhus wraca na Jazz Jantar. Dekadę temu norweski gitarzysta, wokalista i eksperymentator wystąpił w Żaku jako członek tria Nilsa Pettera Molvaera. Towarzyszył im wówczas perkusista Erland Dahlen. Podczas letniej odsłony festiwalu Westerhus wystąpi w roli lidera, ale nie sam, lecz w towarzystwie Dahlena właśnie. W 2021 roku perkusista pojawił się na najnowszej płycie Molvaera zatytułowanej „Stitches”, którą norweski trębacz zaprezentował w ubiegłym roku jantarowej publiczności. Norwegowie zagrają materiał w albumu „Redundance”, o którym Jarek Szczęsny pisze: „daję się wciągnąć w jego świat piosenek mało abstrakcyjnych, ale urodziwych. (…) „Redundance” to przykład płyty bezpośredniej, która nie boi się swoich zapożyczeń, nie wymyśla koła na nowo, a siłę czerpie wprost ze świetnie skomponowanych piosenek. Dla mnie to aż nadto.” (nowamuzyka.pl)

Brytyjczycy na jazzowo

Dwa lipcowe koncerty są zapowiedzią obszerniejszej prezentacji brytyjskiej sceny na Jazz Jantar. Nazwisko pierwszego artysty pojawia się w jednym akapicie obok takich sław soulu, jak Marvin Gaye, Prince czy Isaac Hayes. „Wyjątkowy talent, nieprzeciętny głos i ogromne pokłady charyzmy” Joela Culpeppera są brytyjskiej publiczności znane od dawna, choć dopiero w ubiegłym roku wydał debiutancki album. O duecie Binker & Moses magazyn Mojo napisał z kolei: „Wyprzedzają konkurencję o lata świetlne”. Do nagrania albumu „Feeding the Machine" muzycy zaprosili Maxa Lutherta, a w Żaku zaprezentują ten materiał jako trio po raz pierwszy w Polsce. Portal muzyczny Clash tak ocenił efekty ich współpracy: „To album odważny, dopracowany, śmiały i cudownie chwytliwy na sposoby, jakich nikt nie mógłby się spodziewać".

„Publiczność jest tu bardzo otwarta na to, co chcę im przekazać swoją muzyką.”

powiedział amerykański saksofonista James Brandon Lewis po drugim koncercie w Gdańsku. Był w Klubie Żak w 2017 roku, był w 2018 roku, a koncert jego kwartetu zamknie letnią odsłonę 25. Festiwalu Jazz Jantar. Charyzmatyczny saksofonista i kompozytor, muzyk szeroko pojętego współczesnego jazzu prezentujący „olśniewające, gęste granie” już dawno wyskoczył z kategorii Rising Star i dzisiaj zdobywa tytuły Tenor Saxophonist of The Year w głównych kategoriach ważnych podsumowań. Festiwal Jazz Jantar jest realizowany ze środków Miasta Gdańska i Klubu Żak, miejską instytucję kultury. Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Festiwal wsparły filmy GIWK i Żywiec. Nasza strona: jazzjantar.pl, aktualności i relacje z koncertów pisane przez dziennikarzy muzycznych publikujemy na Facebook.com/JazzJantar. Także w naszych mediach społecznościowych publikujemy fotorelacje z koncertów, które dokumentuje ekipa fotografów z kolektywu Testigo Documentary.

25. Festiwal Jazz Jantar

lato / klub żak / gdańsk

14.07.2022 / 19.00

Ziemia / ziemia dniem / Młoda Polska / premiera

Mateusz Żydek - trąbka, Oskar Tomala - gitara elektryczna, Alan Kapołka – perkusja i Jakub Wosik – kontrabas.

Zuza Jasińska & Morten Larsen / młoda scena berlińska

Zuza Jasinska – wokal, Morten Larsen - kontrabas 15.07.2022 / 20.00

Oholo! / Jazz ze Słowenii / pierwszy raz w Polsce

Andrej Fon – saksofon tenorowy, klarnet; Jure Boršič – saksofon altowy, Marko Jenič – skrzypce, Andrej Boštjančič Ruda – gitara elektryczna, Jošt Drašler – kontrabas, Tomaž Grom – kontrabas, elektronika, Vid Drašler – perkusja

Stian Westerhus / Redundance / Norway Now

Stian Westerhus - gitara, wokal, Erland Dahlen - perkusja, instrumenty perkusyjne

16.07.2022 / 20.00

Trokut / Rotate, Align / Jazz ze Słowenii / pierwszy raz w Polsce / premiera

Jaka Arh – saksofon, elektronika, Ana Čop – wokal, efekty, Luka Čapeta – gitara elektryczna, Hrvoje Kralj – bas elektryczny, Jerko Jurin – perkusja

Joel Culpepper / Britain Now

Joel Culpepper - wokal, Richard De Rosa - gitara, Jai Widdowson-Jones - perkusja

17.07.2022 / 19.00

Binker & Moses / Feeding the Machine / Britain Now / polska premiera

Binker Golding - saksofon, Moses Boyd - perkusja, Max Luthert - syntezatory, elektronika

James Brandon Lewis Quartet / Code Of Being / Avant Days

James Brandon Lewis – saksofon, Aruan Ortiz – fortepian, Brad Jones – bass, Chad Taylor – perkusja Bilety na 14.07.2022

20 zł – ulgowe* / 35 zł – zniżka* na Kartę do Kultury / 40 zł – bez zniżek Bilety na 15.07 i 16.07.2022

30 zł – ulgowe* / 55 zł – zniżka* na Kartę do Kultury / 60 zł – bez zniżek Bilety na 17.07.2022

40 zł – ulgowe* / 75 zł – zniżka* na Kartę do Kultury / 80 zł – bez zniżek * wyłącznie za okazaniem ważnej legitymacji i KARTY przy zakupie biletów (1 bilet na 1 legitymację / 1 KARTĘ)

Ulgowe bilety przysługują wyłącznie studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (licencjackich i magisterskich, do 26 roku życia), uczniom, emerytom i rencistom oraz na Kartę Dużej Rodziny oraz obywatelom Ukrainy – za okazaniem aktualnej, właściwej legitymacji lub Karty lub dokumentu (paszportu / innego) potwierdzającego wjazd do Polski po 24.02.2022.

Karnety Festiwalowe 2022 (na 5 dowolnie wybranych dni festiwalowych w 2022 roku) – konieczne rezerwacje - tylko mailem na adres [email protected] – po potwierdzeniu rezerwacji przez pracownika kasy prosimy o odbiór wejściówki najpóźniej 30 minut przed koncertem (nieodebrane w terminie wejściówki przepadają). Prosimy o nie odkładanie rezerwacji na ostatnią chwilę.

Bilety bez zniżek można nabywać w naszym sklepie internetowym: tickets.klubzak.com.pl. Regulaminy sprzedaży znajdują się na stronie Klubu Żak www.klubzak.com.pl Zasady rezerwacji

Rezerwacje: [email protected] Potwierdzone rezerwacje na koncerty należy odebrać w ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji (nieopłacone w terminie rezerwacje są anulowane). Nie przyjmujemy rezerwacji na ostatnie 20 miejsc na dany koncert. Kasa biletowa

Kasa czynna od 15.00 do 21.00, w soboty i niedziele od 16.00 lub 30 minut przed pierwszym seansem. Uwaga: w dniach 20 - 30.06.2022 kasa jest nieczynna. Kontakt: tel. 58 344 05 73 w.117 (w godz. pracy kasy), [email protected]

Organizator: Klub Żak, 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 195/197,

[email protected], tel. 58 344 05 73 w.117

