24. Rocznica śmierci Nikodema Skotarczaka. Jak zginął Nikoś? Edyta Skotarczak przerwała milczenie

Śmierć Nikodema Skotarczaka. Okoliczności zdarzenia

- Dojechaliśmy na miejsce około godziny 18:00. Pozostali goście Wojtka dojeżdżali o różnych porach. Zabawa trwała do samego rana. Około godziny 5:00 wyszedł z restauracji szef kuchni, Bogdan. My w czwórkę – ja ze swoim mężem i Wojtek ze swoją żoną opuściliśmy lokal około godziny 6:00.

Edyta Skotarczak ujawniła, że w przeddzień śmierci Nikodema, razem z mężem, wybrali się na imprezę imieninową do wspólnika i „przyjaciela” Wojciecha K. Wydarzenie odbywało się w jego restauracji Marco Polo w Gdyni.

- Udaliśmy się w kierunku Wejherowa, aby odwieźć Wojtka i jego żonę Renatę, do ich rezydencji. W pewnym momencie Wojtek dostrzegł radiowóz policyjny, który stał po prawej stronie, za skrzyżowaniem. Powiedział, żebym skręciła w lewo i zawróciła, żeby nas nie kontrolowali. Mieliśmy pojechać inną drogą do ich domu. Dlatego zawróciłam na wysokości ul. Warszawskiej z powrotem na ul. Śląską. Pojechaliśmy przez ul. Witomińską w kierunku Obwodnicy Trójmiasta. Droga, którą wtedy jechaliśmy, była pusta i nikt za nami nie jechał.

Śmierć Nikodema Skotarczaka. Klub Las Vegas

Edyta Skotarczak wyjawiła, że w momencie, w którym dojeżdżali do obwodnicy, Nikodem zaproponował, by udać się jeszcze na drinka do lokalu Las Vegas, którego właścicielem był jego kolega, Marek.