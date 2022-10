24 października nestorzy z Pomorza spotkają się na XI Forum Seniora

XI Forum Seniora

Forum Seniora to cykliczne wydarzenie organizowane przez "Dziennik Bałtycki". W tym roku odbędzie się po raz 11. Każda edycja skupia najlepszych specjalistów z wybranych dziedzin, a także setki seniorów z Pomorza. Także podczas tegorocznej edycji nie zabraknie prelekcji ekspertów z naszego regionu oraz gości specjalnych. Przybyli na wydarzenie seniorzy będą mogli wysłuchać ciekawych wykładów, m.in. dowiedzieć się, co robić, by być aktywnym, jaką aktywność fizyczną podejmować, jak dbać o swoje bezpieczeństwo, jak naturalnymi sposobami wspierać swoje zdrowie.